الشركة المسؤولة عن مسحات كورونا للأهلي والزمالك: سلمنا النتائج

كتب - أحمد جمعة:

قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم سبيد مديكال، المسؤولة عن أخذ وتحليل مسحات لاعبي الأهلي والزمالك، إنه "تم تسليم نتائج المسحات قبل قليل لاتحاد الكرة".

وأوضح "وجيه" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه تم الحصول على المسحات من جميع اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية في نفس الوقت، وتم تحليلها لدى المعامل الخاصة بالشركة والتي يوجد بها جهاز للتحليل السريع.

ورفض "وجيه" الإفصاح عن نتائج تلك المسحات، موضحا أنه ليس الجهة المسؤولة عن إعلان ذلك.

الجدير بالذكر أن قطبا مصر سيلتقيان يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي، لتحديد بطل دوري الأبطال الأفريقي والطرف الثاني في كأس السوبر.