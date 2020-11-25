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مصدر بالصحة: مسحات الأهلي والزمالك لا تُحلل في المعامل المركزية

05:26 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
مصدر بالصحة: مسحات الأهلي والزمالك لا تُحلل في المعامل المركزية

وزارة الصحة

:كتب - أحمد جمعة

قال مصدر مسؤول بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، إن مسحات فيروس كورونا الخاصة بلاعبي الأهلي والزمالك، لم تصل المعامل المركزية لتحليلها، وتم التعامل معها في معامل أخرى

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه في الأوقات السابقة كانت تلك المسحات تصل المعامل لتحليلها، لكن ذلك لم يعد يحدث

وخضع لاعبو الأهلي والزمالك لمسحات الكشف عن فيروس كورونا ظهر الأربعاء، استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا

جدير بالذكر أن قطبي مصر سيلتقيان يوم الجمعة القادم في "ستاد القاهرة الدولي"؛ لتحديد بطل دوري الأبطال الأفريقي والطرف الثاني في كأس السوبر

وسبق أن أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نتائج فحوصات لاعبي الأهلي والزمالك للكشف عن فيروس كورونا لم تظهر حتى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء

وزارة الصحة المعامل المركزية مسحات فيروس كورونا لاعبي الأهلي

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