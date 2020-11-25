"نقابة الإعلاميين" تنعى أيمن مبارك كبير مندوبي أخبار الإذاعة
كتب- مصراوي:
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الزميل أيمن مبارك كبير مندوبين بأخبار الإذاعة والذي وافته المهنية أمس بعد صراع طويل مع المرض.
وقال سعدة، في بيان، إن الزميل أيمن مبارك كان يحظى بحب وتقدير الجميع لما عرف عنه من خلق رفيع وتفان في العمل رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته.
ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
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