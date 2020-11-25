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مشروعات لمواجهة الأمطار.. الحكومة تشكر العاملين بشركات المياه والصرف

12:33 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
مشروعات لمواجهة الأمطار.. الحكومة تشكر العاملين بشركات المياه والصرف

محافظ الإسكندرية يتفقد كسح مياه الأمطار

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن التغيرات المناخية، وكميات الأمطار المتزايدة على عدد من المحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية، التي تسقط عليها كميات أمطار غير مسبوقة، وفي ظل تحديات صعبة، أهمها النمو العشوائي الرهيب، وتقادم شبكات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات، تم التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات للمحافظة بتكلفة مليار جنيه، سيتم البدء فيها بشكل جزئي على الفور بقيمة 300 مليون جنيه.

جاء ذللك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

ووجه مدبولي الشكر لجميع العاملين بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، على ما يبذلون من جهود غير عادية لمواجهة ما تشهده عدد من المناطق من سقوط أمطار غزيرة، وتعاملهم الفوري مع أي تداعيات تتعلق بالتغيرات في حالة الطقس، والتي يواصلون فيها الليل بالنهار؛ للتغلب على آثار تلك الأمطار الشديدة، مشيداً كذلك بجهود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ودعمهم ومساندتهم المتواصلة .

الطقس أمطار الاسكندرية مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

الحكومة: تنفيذ مشروعات لمواجهة الأمطار بالإسكندرية بتكلفة مليار جنيه

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