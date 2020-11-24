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أمطار ورعد وحبات برد.. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

11:42 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أمطار ورعد وحبات برد.. الأرصاد توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين مساء الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بخصوص حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، إنه بداية من الساعات الأولى من غد الأربعاء، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تتساقط الأمطار فجرا على الساحل الغربي بأكمله (الإسكندرية -مطروح- السلوم) تزداد حدة الأمطار خلال النهار، مع شروق الشمس.

وأضافت الهيئة: "يشمل سقوط الأمطار أيضًا الدلتا بأكملها والقاهرة ظهرا ومناطق من شمال الصعيد تتقدم تدريجيا شرقا لتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية".

وطالبت الهيئة بمتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وعدم اتباع الشائعات والبعد تماما عن الصفحات التي تثير القلق والذعر.

الأرصاد الطقس سقوط امطار

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