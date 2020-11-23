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4 شروط للحجز.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية من جبانات وادي الراحة بالقاهرة

10:42 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
4 شروط للحجز.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية من جبانات وادي الراحة بالقاهرة

محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، عن مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترا بجبانات وادي الراحة، وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة .

تقع الجبانات جنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة).

شروط التقديم

- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

محافظة القاهرة جبانات وادي الراحة مدينة القاهرة الجديدة

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