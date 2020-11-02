محافظ القاهرة: نقف على الحياد ونلتزم بالشفافية في انتخابات مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربع ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.



وأكد محافظ القاهرة، الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأضاف المحافظ، أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة في جميع الإدارات والجهات التابعة والخاصة بمتابعة العملية الانتخابية من يوم الخميس المقبل.



وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل العرس الانتخابي.



كما شدد على جاهزية شركتي المياه والصرف الصحي بالقاهرة والأحياء لاستقبال موسم الأمطار، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي عايشناها العام الماضي.



وأضاف المحافظ أن المرحلة الثانية لفيروس كورونا قد بدأت على مستوى العالم مما يستلزم المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد عليها مشيرا إلى أن الوضع مطمئن بمدارس القاهرة.



كما أثنى المحافظ على جهود جميع القائمين على تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالأحياء مشيرا إلى ارتفاع عدد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لإدراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، مختتما: ونأمل المزيد.