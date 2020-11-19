مواعيد غلق المحلات وإصابات كورونا بالمدارس.. تصريحات حكومية جديدة في ظل الوباء

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفئات والقطاعات المستثناة من مواعيد غلق المحلات والمطاعم.

وقال سعد، في تصريحات له، إن محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق؛ لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

وأوضح أن الأماكن السياحية التي صدر لها ترخيص سياحي لها مواعيد للإغلاق مختلفة تصدر من وزير السياحة والآثار.

وتابع: "المحال التجارية تغلق في الـ11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، وتطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزارة، عن قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا الذي سيعلن عنهم في بيان وزارة الصحة عن اليوم الأربعاء، بما يتجاوز 300 إصابة وقد تصل إلى 330.

وقال سعد، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشعر بالقلق؛ لأن موجة كورونا الثانية بدأت تضرب العديد من دول العالم ومنها المجاورة لمصر بشكل أكثر شراسة من ناحية الأعداد وسرعة الانتشار بما تجاوز المرحلة الأولى.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن مدبولي حذر من الانزلاق نحو الموجة الثانية، مشيرًا إلى أن مؤشر أعداد المصابين أصبح خطيرًا وفي تزايد بما يتطلب تناول الأمور بجدية شديدة وتطبيق القانون على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة.

وقال إن أي قرارات جديدة متعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا المستجد" بما في ذلك حظر التجوال، ستصدر وفقًا للمعطيات على أرض الواقع وما تراه لجنة إدارة الأزمات في حينه.

وأضاف أن موجة كورونا الثانية بدأت تضرب العديد من دول العالم بشكل أكثر شراسة من ناحية الأعداد وسرعة الانتشار بما يتجاوز المرحلة الأولى، وهناك زيادة مستمرة وقفزة في أعداد المصابين داخليًا.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، أنه كلما زادت أعداد المصابين ينظر الجميع للمدارس وهناك من يطالب بإغلاقها، مؤكدًا أن العملية التعليمية يجب أن تستمر في شكلها الحالي حرصًا على الطلاب ومستواهم التعليمي، حيث لا يذهب الطلاب إلى المدرسة سوى يومين أو ثلاثة فقط.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد بمثابة بديل، وليس هو طريقة التعلم الأصلية، فالتعليم يجب أن يحدث من خلال التفاعل مع المعلم وجهًا لوجه، وهو ما تراعيه دول العالم، مؤكدًا أنه لن يكون هناك خطر على الطلاب، ويجب على أولياء الأمور تعليم أولادهم أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع سعد: عدد الإصابات التي اكتشفت في المدارس قليلة، وهو قرابة 300 حالة من بين 20 مليون وفق ما ذكره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأشار إلى إن المواعيد الرسمية لغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية ستصدر خلال ساعات من وزيري التنمية المحلية والسياحة، على أن يكون التطبيق أول ديسمبر؛ ليكون هناك فرصة لتوفيق الأوضاع فيما يتعلق بنظام الورديات.

وأضاف سعد، أن المطاعم والمقاهي ستغلق -وفق الاقتراحات- الساعة 12 في الشتاء وتمتد للساعة الواحدة في الصيف والإجازات الرسمية صيفًا وشتاءً، كما ستغلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً في الشتاء و11 مساءً في الصيف.

وذكر المتحدث باسم الحكومة، أن المقترح بالنسبة للورش الحرفية الغلق في السابعة مساءً، وهذا ليس تقليلًا لساعات العمل، ولكن هناك إمكانية للفتح المبكر في الثامنة صباحًا، موضحًا أن الأمر تنظيميًا من أجل عودة الهدوء للشارع المصري، وهو ما شعر به الجميع في ظل قرارات أزمة كورونا.

وأشار سعد إلى أن محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من مواعيد الغلق؛ لارتباطها الدائم باحتياجات المواطنين، كما ستختلف المواعيد في المحافظات السياحية لطبيعتها المختلفة، وكذلك الأماكن الصادر لها ترخيص سياحي.

وحول الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة جديدة وستنتهي في 30 نوفمبر الجاري.