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تخفيف العمالة ومعاقبة المخالفين.. 3 توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن "كورونا"

09:14 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تخفيف العمالة ومعاقبة المخالفين.. 3 توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن "كورونا"

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

ووجه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية.

كما وجه بتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه أيضا باتخاذ الوزارات المختلفة ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء فيروس كورونا الاجراءات الاحترازية مصطفى مدبولي

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