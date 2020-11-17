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الحكومة: افتتاح 2477 غرفة فندقية و7 متاحف أثرية خلال عامين

04:56 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الحكومة: افتتاح 2477 غرفة فندقية و7 متاحف أثرية خلال عامين

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – يوسف عفيفي:

قدمت الحكومة، تقرير حصاد عامين من برنامج عملها، خاصة فيما يتعلق بجهود مصر في مجال قطاعي السياحة والآثار والمشروعات الفندقية، والطيران المدني.

والتزمت الحكومة باطلاع الشعب، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق"، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).

واستعرض التقرير، جهود الدولة في الترويج والتنشيط السياحي، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة 9 منشآت، واستفاد 25.1 ألف من العاملين بالقطاع الفندقي من برامج التدريب، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 2477 غرفة فندقية، و9858 وحدة للإسكان السياحي.

كما تم افتتاح 7 متاحف في 6 محافظات، وترميم العديد من المساجد الأثرية والأديرة والمعابد اليهودية، وتحقيق 157 كشفا أثريا مهما.

وفي مجال تطوير قطاع الطيران المدني، فقد أسفرت الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، عن وصول إجمالي حركة الركاب على مستوى الجمهورية إلى 66.268 مليون راكب خلال العامين الماضيين.

مصطفى مدبولي مجال قطاعي السياحة والآثار المشروعات الفندقية الطيران المدني

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