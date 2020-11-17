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"لائحة الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته وفق الدستور

01:41 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
"لائحة الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته وفق الدستور

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

أقرت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مواد الإصدار بمشروع اللائحة الجديدة، بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:

(المادة الأولى): مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور والقانون واللائحة المرافقة.

(المادة الثانية): يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثالثة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويختم القانون بخاتم الدولة.

يُذكر أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسَي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال عبد الرازق إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للمادتَين 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلًا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق الدستور القانون

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