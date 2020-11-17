أمطار وشبورة و5 نصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد نهارا، يكون بارد ليلا على معظم الأنحاء.

وقالت شاكر في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية، لافتة إلى فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد.

وعن أماكن سقوط الأمطار، قالت شاكر، إن الأمطار تسقط على السواحل الشمالية وذلك على بعض مناطق (الإسكندرية ومطروح والسلوم)، وشمال الوجه البحري على بعض مناطق (دمياط، وبورسعيد، والعريش).

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 24 ـ 16 درجة، والسواحل الشمالية 22-23، وشمال الصعيد 24-25، وجنوب الصعيد 26-27 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية، خاصة أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، وفي حالة الأمطار الغزيرة، يتطلب متابعة النشرات الجوية نظرا التقلبات الجوية السريعة، والابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.​

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