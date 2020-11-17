أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أمطار وشبورة و5 نصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:32 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أمطار وشبورة و5 نصائح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

أمطار

كتب – يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد نهارا، يكون بارد ليلا على معظم الأنحاء.

وقالت شاكر في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تقل صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية، لافتة إلى فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد.

وعن أماكن سقوط الأمطار، قالت شاكر، إن الأمطار تسقط على السواحل الشمالية وذلك على بعض مناطق (الإسكندرية ومطروح والسلوم)، وشمال الوجه البحري على بعض مناطق (دمياط، وبورسعيد، والعريش).

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 24 ـ 16 درجة، والسواحل الشمالية 22-23، وشمال الصعيد 24-25، وجنوب الصعيد 26-27 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية، خاصة أثناء الليل، والقيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، وفي حالة الأمطار الغزيرة، يتطلب متابعة النشرات الجوية نظرا التقلبات الجوية السريعة، والابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.​

سقوط أمطار الطقس حالة الطقس

الخبر التالى:

الصحة: فحص 2.6 مليون طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا