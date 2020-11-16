شيخ الأزهر: مبتكروا لقاح كورونا أبطال اختصهم الله بالحفاظ على حياة البشر
كتب- محمود مصطفى:
أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، الاثنين: "يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".
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