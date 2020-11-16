أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

شيخ الأزهر: مبتكروا لقاح كورونا أبطال اختصهم الله بالحفاظ على حياة البشر

05:03 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
شيخ الأزهر: مبتكروا لقاح كورونا أبطال اختصهم الله بالحفاظ على حياة البشر

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر، في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم.

وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، الاثنين: "يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".

أحمد الطيب شيخ الأزهر لقاح كورونا

الخبر التالى:

السيسي يوجّه وزارة التضامن بدراسة إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر: نتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا