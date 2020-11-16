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اليوم.. مطار القاهرة ينقل 17 ألف راكب على متن 162 رحلة سفر ووصول

12:41 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
اليوم.. مطار القاهرة ينقل 17 ألف راكب على متن 162 رحلة سفر ووصول

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي،اليوم السبت، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8271 راكبا، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9023 راكبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 162 رحلة دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل 17 الف راكب من جنسيات مختلفة .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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