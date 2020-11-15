تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد لليوم الثاني على مدن السواحل الشمالية والدلتا ومناطق من شمال سيناء، قد تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد.
وقالت الهيئة، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على ماطق من الإسكندرية وسيدي عبدالرحمن والضبعة ومطروح والسلوم ورشيد وبورسعيد ودمياط وكفرالشيخ والبحيرة.
وتابعت الهيئة: "تكون فرص سقوط الأمطار اليوم خفيفة على القاهرة بنسبة 40%، كما تتواجد أيضًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء".
وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق سقوط الأمطار.
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