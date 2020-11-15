أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

08:36 م الأحد 15 نوفمبر 2020
تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد لليوم الثاني على مدن السواحل الشمالية والدلتا ومناطق من شمال سيناء، قد تصل إلى القاهرة وتكون خفيفة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على ماطق من الإسكندرية وسيدي عبدالرحمن والضبعة ومطروح والسلوم ورشيد وبورسعيد ودمياط وكفرالشيخ والبحيرة.

وتابعت الهيئة: "تكون فرص سقوط الأمطار اليوم خفيفة على القاهرة بنسبة 40%، كما تتواجد أيضًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء".

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط رياح على السواحل الشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق سقوط الأمطار.

سقوط الأمطار الأرصاد الطقس

الخبر التالى:

"هضبة الأهرام وفيصل وأرض اللواء".. انقطاع الكهرباء عن 75 منطقة وشارع بالجيزة غدًا الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا