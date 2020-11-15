كورونا في 24 ساعة| مصر تقترب من 111 ألف إصابة وتفاصيل حالة محمد صلاح وعرض "خطير" للفيروس

إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لزيارة اللاعب محمد صلاح في مقر إقامته.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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