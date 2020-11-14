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لم تظهر عليه أعراض.. رئيس اللجنة الطبية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

01:13 م السبت 14 نوفمبر 2020
لم تظهر عليه أعراض.. رئيس اللجنة الطبية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صلاح

محمد صلاح

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة.

وقال "سلطان" في تصريحات لمصراوي، إنه تم إجراء فحص طبي وتحليل pcr لمحمد صلاح أمس وثبت إيجابية التحليل وإصابته بكورونا، وتم عزله في أحد غرف فندق الإقامة ولا يزال متواجدا داخل غرفته حتى الآن، وحالته الصحية مستقرة تماما.

وأضاف سلطان: "حالة صلاح مطمأنة للغاية، وتحت الملاحظة الطبية المستمرة ويحصل على البرتوكول العلاجي المناسب، ولم تظهر عليه أي أعراض من الأعراض المتعارف عليها لكورونا ولا يحتاج أكثر من الراحة والتواجد في غرفة عزل فقط".

ورفض سلطان الإفصاح عن طبيعة البروتوكول العلاجي الذي يحصل عليه محمد صلاح.

وقال إن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني يتابع حالة صلاح الصحية وزاره اليوم بفندق الإقامة.

ولفت إلى إجراء مسحة لجميع بعثة المنتخب وخرجت النتائج سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن أمس إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر، خلال تواجده للمشاركة في مباريات منتخب مصر في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وخضع صلاح للمسحة الروتينية ضمن أعضاء فريق منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة فريق توجو يوم الأربعاء 14 نوفمبر، في إطار تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، قبل أن تظهر إصابته بكورونا.

محمد صلاح محمد سلطان اللجنة الطبية باتحاد الكرة فيروس كورونا

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