أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رياح وأمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت والأحد

02:57 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
رياح وأمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت والأحد

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة، بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الجمعة، أنه بداية من الساعات الأولى ليوم السبت تبدأ الأمطار الغزيرة علي الإسكندرية، تتقدم إلى الدلتا وتصل إلى القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة، حتى السواحل الشرقية تكون متوسطة إلى غزيرة نهاية اليوم، وتنشط الرياح على معظم المناطق الجنوبية للبلاد.

وأشارت إلى أن يوم الأحد، يشهد أمطارا على السواحل بالكامل وتكون غزيرة على السواحل الشرقية وتتقدم إلى الداخل في مناطق من سيناء تكون غزيرة على وسط سيناء، كما تنشط الرياح أكثر من يوم السبت و تشعرنا بالمزيد من الإحساس ببرودة الطقس على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يومي السبت والأحد.

أمطار رياح الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

الزراعة تكشف أسباب الدفع بـ قوافل بيطرية لفحص المواشي بواحة سيوة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110095

    عدد المصابين

  • 100760

    عدد المتعافين

  • 6417

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53021123

    عدد المصابين

  • 36939272

    عدد المتعافين

  • 1297804

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعاود الصعود في مصر والجرام يرتفع 3 جنيهات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا