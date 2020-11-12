الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية.. الاثنين

مصراوي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠، الاثنين المقبل.

وأكدت الهيئة في بيان لها، الخميس، ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.