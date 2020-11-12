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الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية.. الاثنين

11:56 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الوطنية للصحافة: إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية.. الاثنين

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

مصراوي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر نوفمبر ٢٠٢٠، الاثنين المقبل.

وأكدت الهيئة في بيان لها، الخميس، ضرورة بدء المؤسسات الصحفية في إجراءات صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

الهيئة الوطنية للصحافة بدل التدريب والتكنولوجيا المؤسسات القومية

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