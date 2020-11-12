ضبط 102 ألف جنيه إسترليني في «جاكت» راكب بالمطار

مصراوي:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكب أجنبي داخله جاكت، فور وصوله من إنجلترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور الجمارك فى أحد الركاب الأجانب، تلاحظ وجود انتفاخ في جوانب الجاكت الذى يرتديه، وتم تمريره على جهاز الفحص، تبين وجود أشياء متماثلة ومستطيلة تشبه أوراق النقد، وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود رجب مأمور الضبط لتفتيش جاكت الراكب وحقيبته وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 102 ألف إسترليني مخبأة داخل جوانب الجاكت رغم وجود اللافتات الإرشادية بكمية النقد المسموح بها قانونا باللغة العربية واللغة الإنجليزية فى أرجاء صالتى الوصول والسفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وإعطاء الراكب مبلغ 7 آلاف و250 جنيه إسترليني وهو المبلغ المسموح به قانونًا من النقد الأجنبي وتحريز باقى المبلغ، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.