الكأس لمصر.. "جبر": الأعلى للإعلام ينظم سلسلة ندوات حتى مباراة القمة

كتب- مصراوي:





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب بمناسبة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، بداية لسلسلة لقاءات سيتم عقدها.



وأوضح "جبر"، في كلمته أنه سيتم عقد ندوة أخرى بعنوان "مصر أولًا لا للتعصب" وسنستمر حتى يوم 27 نوفمبر، يوم المباراة، الهدف أن نضع أمام الناس نموذج، في النهاية مصر هي التي تكسب، موضحًا أنه سيتم توزيع علم مصر مع شعار المباراة.



وتابع: "نريد أن نقدم للعالم صورة مبهجة عن مصر ودورنا كبير في ظل أن هناك أناس تتناحر ونريد اختيار شخصيات عاقلة تساعد في إزالة التعصب"، موضحًا أن الوزير أطلق الدعوة بالمشاركة مع المجلس.



وداعب جبر الإعلامي أحمد موسى قائلا: "الناس زعلانة من أحمد موسى إنه بيقول الكأس للأهلي لكن الكأس لمصر".



وتابع"نخاطب ضمير الإعلام المصري وسيقدم تجربة لو نجحت ستقود البلد في سكة تانية لا يوجد بها تعصب"



وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.



ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.

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