حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا وسيدة تدعي اختفاء الحمل بعد "كابوس"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة عليى الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 122 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى اليوم.

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مصطفى الفقي: بايدن قد يتراجع عن "صفقة القرن" ويختار حلًا آخر للقضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي ورئيس جامعة الإسكندرية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيحاول ترميم علاقات أمريكا الخارجية بعد أن تصدعت في فترة حكم الرئيس دونالد ترامب خلال الـ 4 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لو يكون تحول في سياسات أمريكا ما بين يوم وليلة.

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لجنة مكافحة كورونا: زيادة أعداد الإصابات تستدعي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تستدعي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.

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سيدة بالأقصر تدعي اختفاء حملها بعد رؤيتها لكابوسا

قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بالأقصر، إن السيدة ولاء التي حضرت للمستشفى وهي حامل في توأم في الشهر السادس ثبت عدم وجود أي آثار لحمل ولا لأجنة في أحشائها.

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الفقي: نهج ترامب في صفقة القرن قد لا يستمر خلال حكم بايدن.. وسياسات أمريكا لن تتغير جذريا

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مشروع صفقة القرن قد يتراجع بالشكل الذي كان يحدده دونالد ترامب، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن الأسلوب الذي انتهجه ترامب في صفقة القرن قد لا يستمر خلال فترة حكم جو بايدن.

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عطل فني يصيب "يوتيوب".. والشركة: نعمل على حلها

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن عملاق التواصل الاجتماعي "يوتيوب" أعلن أنه على دراية بوجود مشكلات فنية، مشيرًا إلى أن فريق فني يعمل على حلها.

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ترامب على تويتر: سنفوز

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، بحسب تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى.

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بايدن يختار كلاين لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

أفادت فضائية الشرق الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن جو بايدن اختار مستشاره رونالد كلاين، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض.

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العاهل السعودي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء، بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

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الاتحاد الأوروبي يتوقع البدء في التلقيح ضد كورونا في هذا الموعد!

خففت مسؤولة صحية في الاتحاد الأوروبي من غلاوة الآمال المفرطة بسرعة بدء عملية التطعيم على أراضي الاتحاد في وقت قريب جداً، مؤكدة على أن الوضع في أوروبا "مقلق للغاية" وجميع المؤشرات تذهب في الاتجاه السيء.

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بريطانيا: الاتفاق أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي

قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد واصلنا دعمنا بقوة لخطة العمل الشاملة المشتركة لأننا ما زلنا نعتقد أنها أفضل طريقة لمنع الإيرانيين من تطوير سلاح نووي".

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السويد تفرض إغلاقًا جزئيًا على الحانات والمطاعم

تعتزم السويد فرض إغلاق جزئي، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، على الحانات والمطاعم من خلال حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 10 مساء، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأربعاء.

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