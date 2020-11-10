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وزير الأوقاف: القيادة السياسية تحترم كافة الأديان السماوية وحققت التعايش السلمي

08:18 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وزير الأوقاف: القيادة السياسية تحترم كافة الأديان السماوية وحققت التعايش السلمي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحترم كافة الأديان السماوية، وحققت التعايش السلمي بين كافة المواطنين، كما تهتم بالعناية بدور العبادة دون تفرقة.

وأوضح جمعة - خلال الندوة الأولى لمبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد أطلقتها وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي - أن مصر تجاوزت مرحلة المحبة الشكلية التي كانت تعتريها في بعض الأزمنة الى مرحلة المحبة الحقيقية، والجميع الآن يشعر بالمواطنة المتكافئة التي أرستها ورسخت لها القيادة السياسية.

وقال إن الخطاب الديني في مصر انتقل من مرحلة تقبل الآخر إلى التعايش والاحترام المتبادل وتفعيل المواطنة بشكل عام وعدم اقتصارها على الدين فقط، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسي من المواطنة والتعايش السلمي والدفاع عن التسامح أعطى للمؤسسات الدينية الفرصة الحقيقية للقيام بدورها التنويري والاجتماعي من أجل تفعيل التعايش السلمي التي تدعو له كافة الأديان السماوية بلا استثناء حيث تدعو للتسامح والمحبة.

وأكد وزير الأوقاف أن الخطورة ليست في الأديان وإنما في عدم الفهم الصحيح للدين والفهم الخاطئ للدين أو المتاجرة بالدين لتحقيق منفعة خاصة أو غرض سياسي، داعيا الإعلام لكشف زيف المتاجرين بالدين.

محمد مختار جمعة الأديان السماوية وزارة الأوقاف

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