قومي المرأة يشيد بافتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر

كتبت: نور العمروسي

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بافتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر ف مصر.

وأكدت مرسي أن مصر بذلت ومازالت تبذل جهودا مضنية لتقويض تلك الجريمة التي تعد انتهاكا سافرا للإنسانية.

وأوضحت أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عالمية، والمجلس يعد أحد الأطراف المعنية في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي بذلت جهود كبيرة عبر السنوات الماضية شارك المجلس في جميع خطواتها.

وأشار إلى أن مكتب شكاوى المرأة يتلقى شكاوى الاتجار بالبشر سواء عبر الخط الساخن 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية وتقديم الدعم القانوني والنفسي.

أضافت رئيسة المجلس أن زواج القاصرات يعد من أكثر جرائم الاتجار بالبشر حيث أن هناك ما يقرب من 111 ألف طفلة من عمر 13 إلى 17 عامًا، تجبر على الزواج سنويًا.

وأوضحت أن تلك الدور سوف تعمل على إعادة دمج الضحايا وتهيئتهم للعودة إلى الحياة بعد تجربتهم المريرة.

جاء افتتاح الدار في حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة، ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أحمد محمد فتحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.