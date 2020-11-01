أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

الزراعة: ضبط 163 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و218 في أكتوبر

11:14 م الأحد 01 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أكتوبر.

وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 163 طنًا و578 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 783 محضرًا بتلك المخالفات، وجري التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

أسماك فاسدة دواجن لحوم فاسدة وزارة الزراعة

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: 5 محافظات الأكثر إصابة بـ"كورونا".. وتحذير من هذه الأماكن في الشتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107736

    عدد المصابين

  • 99555

    عدد المتعافين

  • 6278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46782395

    عدد المصابين

  • 33703728

    عدد المتعافين

  • 1204675

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا