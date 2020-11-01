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عبر الفيديو كونفرانس.. "التعليم": انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة المعلمين بجميع المحافظات

05:13 م الأحد 01 نوفمبر 2020
عبر الفيديو كونفرانس.. "التعليم": انطلاق الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة المعلمين بجميع المحافظات

وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأحد، إن الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمي الصفوف الأولى انطلقت اليوم بجميع المحافظات، عن طريق الفيديو كونفرانس الافتراضي، بالتعاون مع شركة "ديسكفري".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة.

وتهدف الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة ٤ أيام، إلى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والاهتمام ببناء قدراتهم ودعم مهاراتهم التربوية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى التي أُقيمت في شهر أكتوبر استهدفت 79 ألف معلم، ومن المتوقع بنهاية المرحلة الثانية أن يكون إجمالي المستهدف 140 ألف معلم.

وزارة التربية والتعليم المعلمين الفيديو كونفرانس طارق شوقي

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