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بحضور البابا.. الكنيسة تحتفل بعرض فيلم "مسار العائلة المقدسة" السبت المقبل

02:14 م الأحد 01 نوفمبر 2020
بحضور البابا.. الكنيسة تحتفل بعرض فيلم "مسار العائلة المقدسة" السبت المقبل

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصراوي:

تحتفل الكنيسة القبطية، السبت المقبل، بعرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة.

وتمت ترجمة الكتاب إلى 6 لغات هي الإنجليزية والايطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثاني ولفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.​

البابا تواضروس مسار العائلة المقدسة الكنيسة القبطية

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