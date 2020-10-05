يمكن رؤيته بالعين المجردة.. "البحوث الفلكية" تحدد موعد اقتراب المريخ من الأرض

كتب- يوسف عفيفي:



دعا الدكتور محمد غريب، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هواة الفلك إلى الاستمتاع برؤية اقتراب كوب المريخ من الأرض غدًا الثلاثاء في ظاهرة فلكية تعتبر من الأقرب للأرض منذ عام 2003.

وأوضح غريب لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، أن فوائد الظاهرة تتمثل في تنظيم مدارات الكواكب حول الشمس، خاصةً مدار الأرض حول الشمس والتأكد من معدلات هذه المدارات، بجانب استمتاع هواة الفلك اقتراب كوكب المريخ من الأرض على التليسكوب بشكل أفضل، كما يستفيد من الظاهرة علماء الميكانيكا السماوية (المدارات) في ضبط مدارات الكواكب حول الشمس منها كوكب الأرض.

وأشار إلى أن الظاهرة ليس لها أضرار على الكرة الأرضية، حيث أن الكواكب تسير في مدارات لها وتقترب من الأرض بشكل عادي ولا جديد فيها، وهي ظاهرة فلكية عادية ومثل هذه الظواهر تحدث بشكل مستمر.

ومن المرتقب، أن يقترب كوكب المريخ من الأرض في أقرب مسافة بينهما غدًا الثلاثاء، وسيكون على بعد 62 مليون كيلو متر فقط من الأرض، ساطعًا في سماء منتصف الليل وسيكون أكثر سطوعًا بثلاث مرات تقريبًا من نجم الشعري، الأمر الذي سيمكن من رصد المريخ بالعين المجردة، وتعتبر واحدة من أفضل المسافات منذ عام 2003، حيث سيكون المريخ على بعد 62 مليون كيلومتر فقط من الأرض، ساطعًا في سماء منتصف الليل وسيكون أكثر سطوعًا بثلاث مرات تقريبًا من نجم الشعري، الأمر الذي سيمكن من رصد المريخ بالعين المجردة.

ويصل كوكب المريخ، إلى أقرب مسافة من الأرض وسيظهر بعرض 22.6 ثانية قوسية (أصغر قليلًا من عام 2018)، حيث يبعد 62.07 مليون كيلومتر، قبل أسبوع من التقابل، مؤكدًا أنه لن يقترب لمثل هذه المسافة مرة أخرى لمدة 15 عامًا قادمًا أو حتى سبتمبر 2035.