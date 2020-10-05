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"الشعب الجمهوري" يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

05:31 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"الشعب الجمهوري" يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

تقدَّم حزب الشعب الجمهوري، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معاني العزة والكرامة، كما أنه سيبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين.

كان الحزب قد نظم خلال الأيام الماضية عددًا من الاحتفالات بالذكرى الـ٤٧ لنصر أكتوبر بميدان المنصة وعدد من ميادين المحافظات الرئيسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى انتصارات أكتوبر القوات المسلحة الجيش المصري حزب الشعب الجمهوري

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