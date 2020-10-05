٧ قرارات جمهورية تتصدر أجندة اللجنة التشريعية.. تعرف عليها

كتب- مصراوي:

تناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان قرارات جمهورية أحالها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السابقة؛ لإعداد تقرير بشأنها.

وتتضمن القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي، بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.

وتناقش اللجنة أيضًا قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشأن الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي.