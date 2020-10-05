اليوم.. مصر للطيران تسير 34 رحلة لنقل 3 آلاف و700 راكب بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 34 رحلة جوية لنقل 3 آلاف و700 راكب في مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسيير الشركة عددا من الرحلات، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، مسقط، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، المدينة المنورة"، بالإضافة إلى ثلاث رحلات إلى كل من دبي و الرياض ورحلتين إلى كل من الدمام والقصيم، و4 رحلات إلى جدة، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوي.​