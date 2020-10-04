أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

05:38 م الأحد 04 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):


هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب مدبولي، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني القلبية للفريق أول محمد زكي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعًا عن الوطن وذودا عن حريته وكرامته.

ودعا مدبولي الله عزو جل أن يحفظ رجال القوات المسلحة، وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، درعًا واقيًا للوطن ضد محاولات العبث بأمنه واستقراره، وحفظًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذكرى نصر أكتوبر

الخبر التالى:

"على غرار الأسمرات".. اجتماع بمجلس الوزراء لاختيار أراض التجمعات السكنية في المحافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الأحد: مائل للحرارة نهارا والقاهرة 32

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا