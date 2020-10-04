تراجع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد إلى حد ما استقرارا، حيث تدور درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأكد الخبراء، أن التنبؤات الجوية لحالة الطقس على مدار الـ48 ساعة المقبلة، تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن حالة الطقس على جنوب الصعيد شديد الحرارة، إلا أن هناك انخفاضا في معدلات درجات الحرارة عن الفترة السابقة بحوالي درجتين إلى 3 درجات، وبعد أن كانت تسجل 40 و41 درجة أصبحت تسجل 39 و37 درجة.

وأشار الخبراء، إلى أن متوسط درجات الحرارة يسجل على القاهرة والوجه البحري 32 و33 درجة، والسواحل الشمالية 30 و31 درجة، كما يتراوح على المناطق الجنوبية بين 34 و39 درجة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط الرياح على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، حيث يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.