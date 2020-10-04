حدث ليلاً| بيان إصابات ووفيات كورونا وفيديو يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"انخفاض".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة.

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السعودية تستقبل أول 6 آلاف معتمر من المسجلين في "اعتمرنا"

استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، والتي تضم 6 آلاف معتمر بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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وزير التعليم يكشف عن آلية التقييم في سنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية التقييم في سنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد.

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وزير التعليم العالي: مصر لا تزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر لا تزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة وعدم حدوث قفزة في أعداد الإصابات.

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"تعليم القاهرة": النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن قرار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 من 244 درجة إلى 236 درجة جاء تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.

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عميد معهد القلب الأسبق: "الشيشة" سبب عودة مرض السل بمصر بعد اختفائه

قال الدكتور شريف عبد الهادي، جراح القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن استخدام الشيشة له آثار سلبية ضخمة على صحة المتعاطين لها ومن يطالهم الدخان الخارج منها، موضحاً أنها تقلل نسبة الأكسجين في الدم، بسبب الفحم الذى يخرج منه أول أكسيد الكربون، مضيفًا: "أضرار الشيشة على الإنسان أكثر من أضرار السجائر العادية.. تعاطى حجر المعسل الواحد يوازى تدخين 20 سيجارة".

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بسبب الترمادول.. الإدارية العليا ترفض طعن مرشح لانتخابات البرلمان بدائرة إمبابة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب عن دائرة إمبابة، و الذي أقامه للطعن على استبعاده من سباق انتخابات مجلس النواب، بسبب تعاطيه لمخدر الترمادول.

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علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

توصلت دراسة أعدها متخصصون من الجامعات الأمريكية، برينستون وكاليفورنيا وكذلك جامعة جونز هوبكنز، إلى أن الأطفال والشباب يلعبان الدور الأكبر في انتشار عدوى فيروس كورونا في العالم.

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كورونا عربياً: انخفاض منحنى الإصابات والوفيات.. والإمارات تقترب من 100 ألف حالة

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19" انخفاضاً في الدول العربية، ليوم أمس 3 أكتوبر الجاري، بعد تسجيل 13 ألفاً و684 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي المُصابين إلى مليون و703 آلاف و986 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 186 شخصاً جدد، لتصل حصيلة الضحايا إلى 30 ألفاً و358 حالة وفاة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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إصابة ترامب بفيروس كورونا.. تصريحات متناقضة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

يقول أطباء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّ حالته "جيدة للغاية" في المستشفى بعد تشخيص إصابته بمرض كوفيد-19، لكنّ روايتهم موضع خلاف.

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ترامب في فيديو جديد يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عندما توجه للمركز الطبي العسكري، كان يشعر بإرهاق وتعب نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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المملكة المتحدة تسجل 12872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 12 ألفا و872 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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‏كبير موظفي البيت الأبيض: ترامب ليس راقدا على السرير ومؤشراته الحيوية جيدة

أكد كبير موظفي البيت الأبيض أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة مرات.

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ارتفاع الإصابات بكورونا في إيطاليا لتتخطى 2800 حالة في يوم واحد

أعلنت إيطاليا السبت عن تسجيل 2844 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يؤكد اتجاها تصاعديا مثيرا للقلق في أعداد الإصابات.

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