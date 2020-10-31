​وزير القوى العاملة يوجّه بإعادة صرف معاش أسرة مصري توفى في إيطاليا

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "وليد.ج.ع.م" الذي يطلب إعادة صرف المعاش الخاص بزوج أخته والمتوفى "القاضي صلاح أحمد مجاهد"، في أول مايو 2018 والذي تم إيقافه، لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وقال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، أفادت بضرورة الالتزام بكل التعليمات الموجودة بالدليل الاسترشادي في هذا الخصوص باعتباره هو السبيل الوحيد لإعادة صرف المعاش لمستحقيه حتى يمكن التواصل مع التأمينات الإيطالية.

وأضاف حسنين، إن الأوراق المطلوب وفقًا للدليل الإرشادي تتمثل في بطاقة المعاملة المالية، يتم استخراجها من السفارة الإيطالية بالقاهرة بموجب جواز سفر ساري لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر الذين ما زالوا بالدراسة والأبناء القصر (إن وجد)، وصورة جواز سفر ساري لمقدمي الطلب (لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر ومازالوا بالدراسة)، بالإضافة إلى قيد عائلي حديث (من مصلحة الأحوال المدنية )، شهادات ميلاد الأطفال القصر (إن وجدوا ) في حالة عدم وجود جوازات سفر، وشهادة الزواج لأرملة المتوفى تستخرج من السجل المدني، وشهادة دخل حديثة (مفردات مرتب من جهة العمل لمن يعمل أو مفردات المعاش من التأمينات الاجتماعية لمن لا يعمل )، وشهادة باللغة الانجليزية من البنك برقم الحساب البنكي باليورو (حتي يتسني تحويل مبلغ المعاش علي هذا الحساب البنكي مباشرة )، فضلا عن شهادة من المدرسة أو الكلية تثبت أن الأبن ما زال يدرس لديهم وغير قاصر.

ويتم التنبية علي المواطن بأن يخطر إدارة البنك بأن اسم المواطن سيكون اللقب في الأول والاسم هو الثاني وهذا هو المتبع في أوروبا، ويتم استيفاء المستندات الصادرة باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإيطالية لدى مترجم معتمد وتصديقها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة ، وترسل الطلبات لمكتب العمالي لتقديمها لهيئة التأمينات الإيطالية وممكن تقديم تلك المستندات عن طريق النقابة العمالية المختصة بإيطاليا ما يسمى بالكاف أو السندكاتو أو من خلال شخص معه تفويض.