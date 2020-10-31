قناة مفتوحة تبث مباراة الزمالك والرجاء.. و"الوطنية للإعلام": التصوير بـ ١٢ كاميرا

كتب- مصراوي:

كشف إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، أن الهيئة الوطنية للإعلام قررت بث مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء الأربعاء، على قناة تايم سبورتس الأرضية.

وقال مبارك لمصراوي، إن هناك ستوديو تحليلي سيتم بثه عبر أون تايم سبورتس الفضائية قبل المباراة، مشيرا إلى أن الهيئة سخرت كافة الإمكانيات لبث المباراة بأفضل جودة ممكنة.

ولفت إلى أنه سيتم بث المباراة بـ١٢ كاميرا لتغطية كافة زوايا وأركان الملعب، كما ستتولى المخرجة إيناس عثمان إخراج المباراة.

من جانبه، قال محمد الجوهرى المشرف العام على البرامج الرياضية بقطاع التليفزيون إن مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والرجاء سيتم نقلها على قناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام مباشرة على التردد الأرضي، خاصة بعد تقوية البث الأرضي الرقمي بأجهزة حديثة لتضاهي جودة البث الفضائى، ويمكن استقبال القناة بإريال عادي، بالإضافة إلى وجودها على التردد الأرضي الخاص بالقناة الثانية.

وأضاف أن هناك استعدادات خاصة لنقل المباراة وسيتم الدفع بالوحدة HD بـ 12 كاميرا عالية الجودة موزعة في جميع أنحاء الملعب، وسنشاهد ستوديو تحليلي يقدمه أحمد شوبير، وسيف زاهر، ويستضيف نجوم التحليل الرياضي طه إسماعيل، أيمن يونس، حازم إمام، عماد متعب، بالإضافة إلى فقرة عن التحكيم وتحليل فني لأداء الفريقين، وأهم نقاط القوة والضعف في كل فريق، كما تنقل إذاعة الشباب والرياضة أيضًا من خلال استوديو تحليلي بعنوان: "كورة FM"، تقديم كريم حسن شحاتة، ويستضيف سامي الشيشينى وهشام حنفي وجمال حمزة.