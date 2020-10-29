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"الحق في الدواء": إنشاء أقسام للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات "خطوة غير مسبوقة"

04:59 م الخميس 29 أكتوبر 2020
"الحق في الدواء": إنشاء أقسام للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات "خطوة غير مسبوقة"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

اعتبر المركز المصري للحق في الدواء، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل مستشفيات وزارة الصحة بأنه "خطوة عملية غير مسبوقة" نحو التطبيق الأوسع للتجارب الإكلينيكية بعد إقرار القانون الذي ظل سنوات عديده حبيس الأدراج.

كانت وزيرة الصحة أصدرت قرارًا وزارياً باستحداث قسم خاص للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية التابعة للوزارة، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى.

ونص القرار الذي حمل رقم "692 لسنة 2020"، وحصل مصراوي على نسخة منه، على "تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بكل من (أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الأمانة العامة للصحة النفسية - الهيئة العامة للتأمين الصحي - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - المؤسسة العلاجية - مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات)؛ باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفى، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي لها".

وأضاف المركز في بيان اليوم أنه "من المعلوم أن هناك وحدات للدراسات وللأبحاث الاكلينيكية إنطلقت منذ فترة في المعهد القومي للكبد وغيره من المعاهد، لكنها عملت في جزر متفرقة، وكان لها الأثر الأكبر في دعم العملية البحثية وجودتها وكثرة الأبحاث المنشورة في مجلات علمية ذات معامل تأثير جيد".

ولفت المركز إلى أن إنشاء هذه الأقسام سيحتاج لتدريب العاملين بالمستشفيات على كافة التخصصات مع الاإحصاء الطبي وكذلك إعتماد لجان أخلاقيات البحث العلمي بكل مستشفى أو عدة مستشفيات معا لإقرار الأبحاث من الناحية الأخلاقية يُمثل فيها المجتمع المدني لمزيد من الشفافية قبل تنفيذه بالمستشفى وحسب القانون.

هالة زايد إنشاء أقسام للأبحاث الإكلينيكية مستشفيات وزارة الصحة

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