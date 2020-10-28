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وزير التعليم: ضوابط جديدة لتقنين علاقة أولياء الأمور والمدارس الخاصة بشأن المصروفات

02:34 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
وزير التعليم: ضوابط جديدة لتقنين علاقة أولياء الأمور والمدارس الخاصة بشأن المصروفات

طارق شوقي

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على وضع ضوابط لتقنين العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة واللغات والمعاهد القومية والمدارس الدولية؛ لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حق الطلاب في التعلم وعدم الزج بالطلاب في مسائل المصروفات.

وأكد شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن هذه الضوابط سوف تنشر قريبًا، مع متابعة تنفيذها بكل دقة.

وطالبت الوزارة بأن نلتفت جميعًا إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة وأن نشجع أولادنا على التعلم وأن لا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة ونتحدث عن شائعات لا تكاد تتوقف ليل نهار؛ لإلهائنا جميعًا عن التعلم.

طارق شوقي تقنين علاقة أولياء الأمور والمدارس المصروفات

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