حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا ووزير التعليم يكشف إمكانية إلغاء الدراسة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"ارتفاع".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات.

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على مرحلتين.. الإسكان تعلن مواعيد حجز شقق متوسطي الدخل بـ10 مدن جديدة

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة كاملة التشطيب، على مرحلتين الأولى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل ولمدة أسبوع على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 نوفمبر لكل المواطنين.

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الصحة العالمية: تخوف من الموجة الثانية لكورونا ولابد من الالتزام بالوقاية

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يزيد عالميًا وفي دول المنطقة العربية، مشيرة إلى أنه في بداية الجائحة كانت نسبة انتشار المرض بطيئة وكانت بعض الدول قررت إغلاق الحدود والمدارس والأعمال غير الأساسية.

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"قُتل عمدًا من والديه"..خط نجدة الطفل عن وفاة رضيع طوخ جوعًا

علق الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على وفاة رضيع طوخ بسبب إهمال والديه، قائلًا: "الطفل الرضيع لم يتوفى من الإهمال ولكنه قُتل عمدًا من الأب والأم".

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مرشح مستقبل وطن ببني سويف ينفي استقالته من الحزب

قال طارق مخيمر مرشح مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إن ما أثير عن استقالته من الحزب لا أساس له من الصحة، مضيفا:" لن أستقيل حتى لو لم أكن في منصب قيادي".

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"سيكتمل بكل الأشكال"..وزير التعليم: "إلغاء العام الدراسي لن يحدث"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية وضعت سيناريوهات خاصة بعودة الدراسة في ظل وجود فيروس كورونا، سواء على مستوى الفصل أو على مستوى مجموعة فصول ثم إمكانية إغلاق المدرسة أو على مستوى المحافظة بشكل عام.

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فرنسا تدعو مواطنيها للحذر مع تصاعد الغضب في الدول الإسلامية

دعت السلطات الفرنسية، مساء الثلاثاء، المواطنين الفرنسيين المقيمين في عدة دول ذات غالبية مسلمة إلى توخي الحذر، وطلبت منهم أخذ احتياطات أمنية إضافية في ظل تصاعد موجة الغضب من رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد.

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معلومات تشوه الرئيس.. اختراق الموقع الرسمي لحملة ترامب

استولى قراصنة على الموقع الرسمي لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية.. والوفيات تعاود الانخفاض

عاد منحنى وفيات فيروس كورونا المُستجد للانخفاض في الدول العربية، ليوم أمس، الثلاثاء، حيث حصد الوباء أرواح 253 شخصاً جديداً، ارتفع معها إجمالي الضحايا إلى 36 ألفاً و263 حالة وفاة، في حين سجّل منحنى الإصابات صعوداً لافتاً، بعد إصابة 19 ألفاً و414 حالة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى مليونين و95 ألفاً و180 إصابة مؤكدة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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استبعاد قطر وإيران من تشغيل العمرة والسماح لتركيا

استبعد جدول التشغيل التجريبي بالخطوط الجوية السعودية، للرحلات الدولية التي تستأنف تشغيل العمرة مطلع شهر نوفمبر المقبل، دولتي قطر وإيران، بينما سمح لدولة تركيا تشغيل الرحلات عبر مطار إسطنبول الدولي.

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فيروس كورونا.. حالات الوفاة اليومية في أوروبا ترتفع 40 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي

ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا بنسبة تقارب 40 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب ما صرحت منظمة الصحة العالمية لبي بي سي.

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نحو ٧٠ مليون شخص شاركوا في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

أدلى نحو 70 مليون شخص بأصواتهم بالفعل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حتى يوم الثلاثاء، وذلك قبل أسبوع من يوم الانتخابات، مما يعني أن الناخبين أدلوا بأكثر من نصف الأصوات الإجمالية التي تم فرزها في انتخابات 2016.

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