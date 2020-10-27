برلمانى: مشاركة المصريين فى الانتخابات صفعة على وجوه أصحاب دعوات المقاطعة

مصراوي

أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، بالمشاركة الإيجابية من الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب التي تمت خلال اليومين الماضيين في 14 محافظة فى مرحلتها الأولى.



واعتبر " الحناوى " في بيان له أصدره اليوم، المشاركة الوطنية من المصريين في هذا الاستحقاق الدستورى بمثابة صفعة موجعة على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ودعواتهم المشبوهة لمقاطعة هذه الانتخابات، مؤكدا حرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية من منطلق المسئولية الوطنية، ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديمقراطية بعد أن يكتمل كل جناحي المؤسسة البرلمانية، بعد إتمام الانتخابات البرلمانية، لمجلس الشيوخ الذى بدأ في ممارسة دوره الوطني,

وأشاد بما لمسه في انتخابات مجلس النواب من نظام محكم والتزام كامل بكافة المعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها في سير العملية الانتخابية، مناشدا كافة المواطنين بالقيام بهذا الواجب الدستوري المهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى وأيضا المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في باقى المحافظات للمشاركة في إثراء الحياة السياسية.

ووجه تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على دورها فى مشاركة أبناء مصر بمختلف دول العالم فى هذه الانتخابات، مؤكدا أن المصريين بالخارج فى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح لهم دورهم التاريخى والريادى فى دعم ومساندة الدولة المصرية ومواجهة وإفشال وإحباط جميع محاولات تشويه صورة مصر خارجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب تمت في 14 محافظة وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.