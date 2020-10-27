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وزيرة الصحة تصدر قرارًا بإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات الحكومية

01:24 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
وزيرة الصحة تصدر قرارًا بإنشاء قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات الحكومية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزارياً باستحداث قسم خاص للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية التابعة للوزارة، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى.

ونص القرار الذي حمل رقم "692 لسنة 2020"، وحصل مصراوي على نسخة منه، على "تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بكل من (أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الأمانة العامة للصحة النفسية - الهيئة العامة للتأمين الصحي - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - المؤسسة العلاجية - مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات)؛ باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفى، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي لها".

ووجهت الوزيرة بتدريب فريق عمل لقيادة هذا القسم وربطه بالإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية.

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هالة زايد قسم للأبحاث الإكلينيكية المستشفيات الحكومية

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