جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة بحوزتها مستحضرات تجميل وتليفونات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كميات من التليفونات والساعات وسماعات ومستحضرات التجميل بلغت 247 قطعة من الأصناف السابقة وماركات عالمية غالية الثمن، أخفتها راكبة داخل حقائبها لتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

اشتبه أحمد حمدي الجوادي، رئيس قسم الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، في الراكبة أثناء خروجها من بوابة اللجنة، وبحوزتها 3 حقائب، وبتفتيش حقائب الراكبة يدويًّا أسفر عن وجود المضبوطات.

وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.