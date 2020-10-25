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"التنبؤ بالفيضان": 48 ساعة خالية من الأمطار (خرائط)

11:33 م الأحد 25 أكتوبر 2020
"التنبؤ بالفيضان": 48 ساعة خالية من الأمطار (خرائط)

الأرصاد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع التخطيط، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في المركز، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2020.

وجاءت كالتالي:

الأحد 25 أكتوبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

يومي 26 و27 أكتوبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

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الأرصاد وزارة الموارد المائية والري الأمطار

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