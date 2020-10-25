"التنبؤ بالفيضان": 48 ساعة خالية من الأمطار (خرائط)
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع التخطيط، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في المركز، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2020.
وجاءت كالتالي:
الأحد 25 أكتوبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.
يومي 26 و27 أكتوبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
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