البيئة تصدر بيانًا بشأن ظهور سمكة قرش في جنوب سيناء ومهاجمة 3 أشخاص

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه ورد إليها بلاغًا يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، ما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.



هذا وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.



وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وستقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلي.