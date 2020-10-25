"تنسيقية شباب الأحزاب": رصدنا مخالفات لا تؤثر على العملية الانتخابية

(مصراوي):

أكد محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التقرير الأول لليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب، رصد خلاله المتابعون بعض المخالفات، التي تمثلت في كسر بعض المرشحين حالة الصمت الانتخابي، إلا أنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيدين بتطبيق القضاة لتعليمات الهيئة الوطنية لانتخابات.

وأوضح عبدالعزيز، أن الكثير من اللجان تضمنت اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى بدء اللجان العمل في موعدها في التاسعة صباحًا، مع وجود بعض الدعاية الانتخابية داخل اللجان ما يعد كسرًا للصمت الانتخابي.

وأشار إلى عدم وحود مخالفات تؤثر بدورها على سلامة العملية الانتخابية، معلنًا استمرار المتابعة وحتى الساعة للتاسعة مساء لحين غلق باب الترشح.