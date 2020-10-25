"الأعلى للإعلام": مؤتمر لرؤساء تحرير الصحف لبحث مواجهة وسائل الإعلام المعادية.. غدًا

مصراوي

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى عقد مؤتمر بمقر المجلس بماسبيرو غدًا الإثنين.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً بماسبيرو، رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين والصحفيين؛ لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه الدعوة إلى رئيسَي الهيئتَين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين؛ للقاء يوم غدٍ الإثنين الساعة 11 صباحاً؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيب وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.

كما وجه المجلس الأعلى شكره وتقديره للزملاء الصحفيين والإعلاميين، لالتزامهم بتنفيذ مناشدة المجلس بالتوقف عن تناول الأزمة الأخيرة المتعلقة بوزير الدولة للإعلام؛ رأباً للصدع ولم الشمل وتفويت الفرصة على وسائل الإعلام المعادية للإساءة إلى الإعلام المصري، واستغلالها السلبي لما يثار من آراء وتصريحات.

وأشار المجلس إلى أنه لم يتوانَ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة الإعلام المصري المساند للدولة والداعم لسياساتها ومواقفها القومية.

وأكد المجلس حرصه على تفعيل النصوص الواردة في القانون رقم 180 لسنة 2018، ومن بينها الفقرة الأولى من المادة 71 التي تنص على اختصاص المجلس "بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة؛ من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي".