نائب بـ"الشيوخ": الحملة الشرسة ضد المؤسسات التشريعية دليل على نجاحها

مصراوي

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يضم العديد من الخبراء في كل المجالات؛ وهو ما سيدعم الغرفة التشريعية للبرلمان والتي ستكون ساحة للحوار الهادئ والعميق.

وأضاف مسلم، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين على هامش استقبال مجلس الشيوخ للنواب المعينين اليوم الأحد، أن قضية الوعي تعد القضية الأبرز التي تشغل تفكيره، باعتبارها جزءًا أساسيًّا من تطور الدولة المصرية؛ فهي قضية مجتمعية ومؤسسية تحتاج إلى تضافر العديد من المؤسسات بالدولة؛ وعلى رأسها وزارات الثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي

ولفت النائب إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي عمل المؤسسات السابق ذكرها بمعزل عن بعضها البعض؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معها بشكل بناء ومخطط؛ لحماية الدولة المصرية ودعم استقرارها.

وشدد مسلم على أن مصر مستهدفة طوال الوقت من الإعلام المضاد، وهناك أموال طائلة تصرف لإسقاط الدولة المصرية؛ وهو ما يستوجب حمايتها من خلال زيادة الوعي لدى المواطن.

وتابع النائب: طبيعي أن تواجه المؤسسات التشريعية حملة شرسة وهذا دليل على نجاح الدولة المصرية ومؤسساتها، لافتًا إلى أن وجود غرفتَين برلمانيتَين ليس بدعة، وإنما نظام نيابي معمول به في كثير من الدول البرلمانية المتقدمة، وبالتالي كل الانتقادات التي توجهها الجماعة الإرهابية إلى المؤسسة التشريعية لا وجود لها في الواقع.