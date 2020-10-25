بيان جديد من "تعليم القاهرة" بشأن إلغاء طابور الصباح

كتب- محمد نصار:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على عدم إلغاء طابور الصباح في جميع مدارس العاصمة بشكل كامل.

وقالت المديرية، في بيان، اليوم الأحد: "لم يتم إلغاء طابور الصباح بل تم التوجيه للمدارس التي بها مساحات في الفناء تسمح بالتباعد الاجتماعي بالالتزام بالطابور مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتابعت المديرية: "جميع مدارس القاهرة تلتزم ضمن المنظومة بكافة الإجراءات وكذلك ما يرد من وزارة الصحة من تعليمات".