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بيان جديد من "تعليم القاهرة" بشأن إلغاء طابور الصباح

02:44 م الأحد 25 أكتوبر 2020
بيان جديد من "تعليم القاهرة" بشأن إلغاء طابور الصباح

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على عدم إلغاء طابور الصباح في جميع مدارس العاصمة بشكل كامل.

وقالت المديرية، في بيان، اليوم الأحد: "لم يتم إلغاء طابور الصباح بل تم التوجيه للمدارس التي بها مساحات في الفناء تسمح بالتباعد الاجتماعي بالالتزام بالطابور مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".

وتابعت المديرية: "جميع مدارس القاهرة تلتزم ضمن المنظومة بكافة الإجراءات وكذلك ما يرد من وزارة الصحة من تعليمات".

مديرية التربية والتعليم إلغاء طابور الصباح التباعد الاجتماعي

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