بيان جديد من "تعليم القاهرة" بشأن إلغاء طابور الصباح
كتب- محمد نصار:
أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على عدم إلغاء طابور الصباح في جميع مدارس العاصمة بشكل كامل.
وقالت المديرية، في بيان، اليوم الأحد: "لم يتم إلغاء طابور الصباح بل تم التوجيه للمدارس التي بها مساحات في الفناء تسمح بالتباعد الاجتماعي بالالتزام بالطابور مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".
وتابعت المديرية: "جميع مدارس القاهرة تلتزم ضمن المنظومة بكافة الإجراءات وكذلك ما يرد من وزارة الصحة من تعليمات".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
106397
عدد المصابين
-
98813
عدد المتعافين
-
6187
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
42457887
عدد المصابين
-
28633996
عدد المتعافين
-
1147457
عدد الوفيات
إعلان