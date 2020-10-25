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وزير الأوقاف: العلاقات المصرية السودانية مؤهلة لكل أوجه التعاون والتكامل

10:13 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف: العلاقات المصرية السودانية مؤهلة لكل أوجه التعاون والتكامل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلاقات المصرية السودانية مؤهلة لكل أوجه التعاون والتكامل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وهو ما نعمل عليه ونضاعف الجهد فيه في المرحلة الراهنة والمقبلة في ظل القيادة السياسية الحكيمة في الدولتين الشقيقتين.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، الأحد، "لمست على أرض الواقع مدى تقدير أشقائنا السودانيين لدور مصر المحوري الهام في مختلف القضايا وهو ما نقدره أيضا لأشقائنا في السودان، واتفقت مع وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة على تعزيز جميع أوجه التعاون بين الوزارتين، ولاسيما أننا نسير في اتجاه واحد نحو الفهم المقاصدي للنصوص، ومواجهة كل ألوان الجمود والتشدد، والعمل الجاد على نشر الفكر المستنير، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر وأسس المواطنة المتكافئة والعيش المشترك واحترام حق التنوع، والتوجه بقوة نحو التجديد المنضبط بضوابط الشرع الذي يراعي ظروف العصر ومتغيراته مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

والتقى وزير الأوقاف، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي بالخرطوم عددًا من كبار المسئولين السودانيين، منهم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف، ووزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون، ووزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف السودان

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