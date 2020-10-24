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شيخ الأزهر: لا نقبلُ أن تكون مقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات

10:35 م السبت 24 أكتوبر 2020
شيخ الأزهر: لا نقبلُ أن تكون مقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية".

وتابع: "أقول لمَن يبررون الإساءة لنبي الإسلام إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة، وأُذكِّركم أن المسؤوليةَ الأهمَّ للقادة هي صونُ السِّلم الأهلي، وحفظُ الأمن المجتمعي، واحترامُ الدين، وحمايةُ الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير".

وأضاف أن وصفُ الإسلام بالإرهاب يَنُمُّ عن جهلٍ بهذا الدين الحنيف، ومجازفةٌ لا تأخذ في اعتبارها احترام عقيدة الآخرين، ودعوةٌ صريحةٌ للكراهية والعنف، ورجوعٌ إلى وحشية القرون الوسطى، واستفزازٌ كريهٌ لمشاعرِ ما يقربُ من ملياري مسلمٍ.

شيخ الأزهر أحمد الطيب

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